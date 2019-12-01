цей матеріал доступний українською

Шевченко будет самым молодым тренером на Евро-2020

14:10, 01 декабря 2019
Футбол
140 0
Андрей Шевченко / REUTERS

43-летний Шевченко на два года младше главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, который в этом рейтинге занимает второе место. На третьей строчке 46-летний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Читайте такжеСборная Украины проведет товарищеский матч с действующим чемпионом мира

Самый возрастной тренер предстоящего чемпионата Европы - Шенол Гюнеш из сборной Турции, которому 67 лет.

Шевченко сохранит первую строчку в рейтинге самых молодых тренеров Евро-2020 даже после плей-офф Лиги наций, так как самым молодым тренером среди участников стыковых матчей является наставник сборной Македонии Игор Ангеловски, который старше Шевченко почти на четыре месяца.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко оценил шансы сборной Украины на Евро-2020.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020
Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко#Евро-2020