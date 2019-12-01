Шевченко будет самым молодым тренером на Евро-2020

Самым возрастным тренером чемпионата станет турецкий специалист Шенол Гюнеш.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал самым молодым наставником, которому удалось вывести свою команду на Евро-2020.

43-летний Шевченко на два года младше главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, который в этом рейтинге занимает второе место. На третьей строчке 46-летний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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Самый возрастной тренер предстоящего чемпионата Европы - Шенол Гюнеш из сборной Турции, которому 67 лет.

Шевченко сохранит первую строчку в рейтинге самых молодых тренеров Евро-2020 даже после плей-офф Лиги наций, так как самым молодым тренером среди участников стыковых матчей является наставник сборной Македонии Игор Ангеловски, который старше Шевченко почти на четыре месяца.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко оценил шансы сборной Украины на Евро-2020.