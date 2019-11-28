Взять реванш у фаворита: анонс матча Александрия - Вольфсбург

Украинцы проведут пятый поединок в еврокубках.

В четверг, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы во Львове на стадионе "Арена Львов" "Александрия" будет принимать немецкий "Вольфсбург".

Начало встречи - в 19:55.

Александрия - Вольфсбург: где смотреть матч по ТВ

"Александрия"

Команда завоевала бронзу УПЛ и впервые в своей истории попала в групповой этап Лиги Европы, где набрала уже три очка в четырех турах и занимает четвертое место в группе I.

Подопечные Владимира Шарана сперва на выезде проиграли "Вольфсбургу" (1:3), а затем во Львове сыграли вничью с "Гентом" (1:1) и с аналогичным счетом выстояли против "Сент-Этьена" во Франции.

В прошлом туре французы гостили в Украине и были близки к победе, но шикарный гол Максима Задираки в добавленное время принес команде Шарана ничью. "Александрия" уступала в счете 0:2, но сумела спасти игру - 2:2.

В УПЛ команда пока идет только пятой, уступая "Десне" по дополнительным показателям и на одно очко - "Заре". В прошлом туре александрийцы встречались именно с луганчанами и сумели одержать минимальную победу - 1:0.

"Александрия" домашние матчи в еврокубке проводит во Львове из-за несоответствия собственной арены нормам УЕФА.

Александрия - Вольфсбург: прогноз букмекеров

"Вольфсбург"

По итогам прошлого сезона "Вольфсбург" занял шестое место в чемпионате Германии и получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

Подопечные Оливера Гласнера в четырех турах одержали одну победу, дважды сыграли вничью и один раз проиграли, набрав пять очков и занимая второе место в группе I. Отставание от "Гента" составляет три очка.

В двух последних еврокубковых матчах немцы встречались с "Гентом". В Бельгии была ничья 2:2, а в Германии хозяева вовсе уступили со счетом 1:3. С украинцами "Вольфсбург" встречался еще в первом туре и одержал победу дома со счетом 3:1.

В Бундеслиге "волки" занимают седьмое место, набрав 20 очков. В прошлом туре "Вольфсбург" на выезде обыграл "Айнтрахт" - 2:0.

Кадровая ситуация

Перед игрой Шаран пожаловался, что у него есть проблемы с составом, но назвал лишь одну фамилию - Глеб Бухал получил травму. Дисквалификацию отбыл защитник Владислав Бабогло.

Гласнер не взял с собой в Украину полузащитника Ксавьера Шлагера и форварда Даниэля Гинчека. У обоих есть повреждения.

Ориентировочные составы

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Банада, Лучкевич, Ковалец, Третьяков, Безбородько

"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Брукс, Брума, Вильям, Арнольд, Гилавоги, Руссильон, Мехмеди, Сантос Са, Вегхорст

Слова перед матчем

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран:

"Считаю, что "Вольфсбург" все равно фаворит нашей группы, несмотря на то, что они проиграли в домашнем матче "Генту" и сыграли с ними вничью на выезде. Команда очень активно начинает встречи. Но во втором тайме проявляются некоторые проблемы, которые мы бы хотели использовать".

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер:

"Александрия" - неприятный соперник. Пока что они уступили лишь нам и трижды сыграли вничью. Они тоже недавно победили в чемпионате. Это очень хорошая и организованная команда. "Александрия" всегда опасна, поэтому мы должны быть осторожны. Будем прессинговать их высоко, чтобы заставить совершать ошибки".

Арбитр

На поединке будет работать австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шюттенгрубером.