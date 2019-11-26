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Александрия - Вольфсбург: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

19:36, 26 ноября 2019
Футбол
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Игроки Александрии / REUTERS

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".

Букмекеры считают украинский клуб аутсайдером этого матча. На победу "Александрии" дается коэффициент 5,30, на ничью - 4,30, а на гостевой успех "Вольфсбурга" - 1,62.

На то, что "Александрия" сможет набрать очки во Львове (выиграет или сыграет вничью), дается коэффициент 2,39, тогда как на то, что "Вольфсбург" не проиграет - 1,18.

Напомним, встреча этих команд в первом круге завершилась победой "Вольфсбурга" со счетом 3:1. 

После четырех туров у "Александрии" в активе 3 очка и последнее место в таблице группы I. У "Вольфсбурга" - 5 очков и вторая позиция.

Как сообщал УНИАН, перед матчем Лиги Европы "Александрия" в рамках УПЛ обыграла "Зарю".

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Теги: #Лига Европы#букмекеры#Александрия