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Александрия - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы

15:59, 27 ноября 2019
Футбол
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Вольфсбург - Александрия / REUTERS

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".

Стартовый свисток прозвучит в 19.55.

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В прямом эфире противостояние украинского и немецкого клубов покажет телеканал "Футбол 2".

После четырех туров "Александрия" набрала 3 очка и занимает последнее место в группе I. У "Вольфсбурга" - 5 очков и вторая позиция.

Встреча этих команд в первом круге завершилась поражением александрийцев со счетом 1:3.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Александрия" избежала поражения в матче с "Сент-Этьеном".

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Теги: #Лига Европы#Александрия