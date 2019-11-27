Александрия - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы
15:59, 27 ноября 2019Футбол
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Александрийцы в пятом туре будут принимать представителя Бундеслиги.
Вольфсбург - Александрия / REUTERS
В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы 28 ноября "Александрия" сыграет с "Вольфсбургом". Встреча пройдет на "Арене Львов".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".
Стартовый свисток прозвучит в 19.55.
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В прямом эфире противостояние украинского и немецкого клубов покажет телеканал "Футбол 2".
После четырех туров "Александрия" набрала 3 очка и занимает последнее место в группе I. У "Вольфсбурга" - 5 очков и вторая позиция.
Встреча этих команд в первом круге завершилась поражением александрийцев со счетом 1:3.
Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Александрия" избежала поражения в матче с "Сент-Этьеном".
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