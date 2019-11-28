Александрия - Вольфсбург - 0:1: онлайн матча Лиги Европы

Украинская команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

28 ноября в пятом туре группового этапа Лиги Европы во Львове на стадионе "Арена Львов" "Александрия" принималп немецкий "Вольфсбург".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".

"Александрия" потерпела поражение и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.

Лига Европы, групповой этап, 5-й тур

Александрия - Вольфсбург - 0:1

Гол: Вегхорст, 45+1 (с пенальти)

Александрия: Панькив, Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Запорожан, Лучкевич (Задерака, 86), Ковалец (Безбородько, 39), Шастал (Третьяков, 55)

Вольфсбург: Кастеельс, Тиссеран, Брума, Брукс, Виллиам (Мбабу, 90), Гилавоги, Арнольд, Руссийон, Виктор (Штеффен, 61), Вегхорст, Мехмеди (Клаус, 80)

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

90+4 - Финальный свисток! "Александрия" уступила со счетом 0:1.

90+3 - Банада неудачно пробил издали. На этом, похоже, все.

90+1 - Панькив спасает "Александрию" после удара Руссийона - мяч катился в угол, но голкипер перевел его на угловой.

90 - Мбабу вступил в игру вместо Виллиама.

87 - Виллиам получил "горчичник" за затяжку времени.

86 - Последняя замена от Шарана. Задерака вместо Лучкевича.

82 - Панькив спас "Александрию" после удара Клауса. Было опасно.

80 - Клаус поменял Мехмеди у "Вольфсбурга".

77 - Добавила "Александрия" в последние минуты. Пытаются отыграться хозяева поля.

76 - Дубра пробил головой после подачи с углового - неточно.

75 - Лучкевич упал в чужой штрафной. Но арбитр не увидел в этом эпизоде нарушения правил.

71 - Еще одна желтая. Теперь у "Александрии" Безбородько предупрежден.

68 - Желтая карточка. Руссийон предупрежден у гостей.

67 - Лучкевич пробивал с правого фланга - Кастеель парировал удар.

65 - Мехмеди подарил мяч Гречишкину, но подача полузащтника не нашла адресата. Атака хозяев продолжилась, но Безбородько неудачно попытался пробить "ножницами".

61 - Замена у гостей. Штеффен вышел вместо Виктора.

60 - А вот итличный момент у "Александрии"! Банада головой с линии вратарской замыкал подачу с фланга, но пробил неточно.

59 - Пока нет реальных шансов у "Александрии", чтобы отыграться. Гости владеют инициативой.

58 - Неприятный дальний удар от Виллиама - Панькив лишь со второй попытки смог забрать мяч.

57 - Панькив отразил удар Руссийона, надежно закрыв ближний угол ворот.

55 - Замена. Вместо Шастала вышел Третьяков.

53 - Вегхорст из пределов вратарской не сумел замкнуть передачу Мехмеди.

48 - Опасно у ворот хозяев. Виктор едва не замкнул передачу Мехмеди, мяч покатился дальше на Руссийона, но тот в касание пробил неточно.

47 - "Александрия" заработала стандарт у угла штрафной. Гречишкин со штрафного бил по воротам, мяч, возможно, попал в руку соперника, но она была прижата, так что свисток арбитра промолчал.

46 - Начался второй тайм!

45+3 - Завершен первый тайм - 0:1.

45+1 - ГОЛ! Пропускает "Александрия" с пенальти - 0:1. Вегхорст реализовал пенальти.

45 - Пенальти в ворота "Александрии"! Стандарт у ворот хозяев завершился фолом Дубры на Вегхорсте. Желтую карточку получил защитник.

43 - Успокоилась игра к концу тайма. Мяч не покидает центр поля в последние минуты.

39 - Ковалец все-таки не может продолжать игру. Безбородько вышел вместо него.

35 - Мехмеди, находясь спиной к мячу, не сумел обработать его и пробить из центра штрафной. Могло быть очень опасно.

34 - Ковалец получил повреждение, но сумел вернуться в игру.

29 - Гречишкин с лета бил издали, но точность подвела.

25 - Не открыт счет к середине тайма.

23 - Опасно! Тиссеран пробил головой после подачи углового - над перекладиной пролетел мяч.

22 - У Гиллавоги не получился удар из пределов штрафной.

21 - Кастеельс успел опередить Шастала и не позволил ему выскочить на ворота.

19 - Забивать могла "Александрия"! Во время стандарта у ворот гостей мяч отлетел к Шасталу, тот с близкого расстояния пытался переиграть голкипера, но пробил прямо в него.

18 - Желтая карточка. Брума фолил, исправляя собственную ошибку.

13 - Опасно у ворот "Александрии"! Панькив перед собой отбил мяч после удара Вегхорста, Виктору не удалось добить, но удалось отдать под навес, который головой замыкал Мехмеди - мимо.

10 - Без моментов в дебюте встречи.

5 - Из-под ног Виктора успели выбить мяч александрийцы в своей штрафной.

4 - Первый угловой в матче заработала "Александрия", но Бабогло сфолил в борьбе за верховой мяч.

1 - Уже на 14-й секунде Мирошниченко решил пробивать издали, но удар вышел неточным.

1 - Матч начался!

Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги Европы.

"Александрия" сыграет в желто-черном комплекте формы

Составы команд

Расклады в группе перед пятым туром.

Расклады перед 5⃣ туром ЛЕ

☑ "Гент" выйдет из группы, если не проиграет, в случае победы - 1-е место его

☑ "Вольфсбург" выйдет, если победит, а "Сент-Этьен" потеряет очки

☑ "Сент-Этьен" лишится шансов, если потеряет очки, а немцы победят

☑ Мы лишимся шансов в случае поражения pic.twitter.com/gHtu6w0Odr — ФК ”Александрия” (@FCO1948) 25 ноября 2019 г.

"Александрия" подготовила сувенирную продукцию.

"Александрия" будет играть не в своем городе, но болельщики всегда сопровождают команду.

#АлександрияВольфсбург: только что из Александрии во Львов отравились наши болельщики 💪💪💪 pic.twitter.com/iqc7ehsZT9 — ФК ”Александрия” (@FCO1948) 27 ноября 2019 г.

Немцы накануне опробовали газон львовской арены.

Прибытие немецкой команды в осенний Львов.

"Александрия" набрала уже три очка в четырех турах и занимает четвертое место в группе I. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф команде желательно побеждать, а поражение лишит любых шансов на еврокубковую весну. В прошлом поединке группы "Александрия" спасла ничью против "Сент-Этьена" - 2:2.

В УПЛ команда пока идет только пятой. В прошлом туре александрийцы встречались с "Зарей" и сумели одержать минимальную победу - 1:0.

Александрия - Вольфсбург: анонс матча Лиги Европы

Подопечные Оливера Гласнера в четырех турах одержали одну победу, дважды сыграли вничью и один раз проиграли, набрав пять очков и занимая второе место в группе I. Победа во Львове обеспечит им выход в плей-офф.

В прошлом туре ЛЕ "волки" принимали "Гент" и уступили бельгийцам 1:3. Перед вылетом в Украину "Вольфсбург" в Бундеслиге одолел "Айнтрахт" - 2:0.

Александрия - Вольфсбург: прогноз букмекеров