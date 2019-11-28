Александрия - Вольфсбург - 0:1: онлайн матча Лиги Европы
28 ноября в пятом туре группового этапа Лиги Европы во Львове на стадионе "Арена Львов" "Александрия" принималп немецкий "Вольфсбург".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".
"Александрия" потерпела поражение и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.
Лига Европы, групповой этап, 5-й тур
Александрия - Вольфсбург - 0:1
Гол: Вегхорст, 45+1 (с пенальти)
Александрия: Панькив, Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Запорожан, Лучкевич (Задерака, 86), Ковалец (Безбородько, 39), Шастал (Третьяков, 55)
Вольфсбург: Кастеельс, Тиссеран, Брума, Брукс, Виллиам (Мбабу, 90), Гилавоги, Арнольд, Руссийон, Виктор (Штеффен, 61), Вегхорст, Мехмеди (Клаус, 80)
Видеообзор матча
Онлайн-трансляция матча
90+4 - Финальный свисток! "Александрия" уступила со счетом 0:1.
90+3 - Банада неудачно пробил издали. На этом, похоже, все.
90+1 - Панькив спасает "Александрию" после удара Руссийона - мяч катился в угол, но голкипер перевел его на угловой.
90 - Мбабу вступил в игру вместо Виллиама.
87 - Виллиам получил "горчичник" за затяжку времени.
86 - Последняя замена от Шарана. Задерака вместо Лучкевича.
82 - Панькив спас "Александрию" после удара Клауса. Было опасно.
80 - Клаус поменял Мехмеди у "Вольфсбурга".
77 - Добавила "Александрия" в последние минуты. Пытаются отыграться хозяева поля.
76 - Дубра пробил головой после подачи с углового - неточно.
75 - Лучкевич упал в чужой штрафной. Но арбитр не увидел в этом эпизоде нарушения правил.
71 - Еще одна желтая. Теперь у "Александрии" Безбородько предупрежден.
68 - Желтая карточка. Руссийон предупрежден у гостей.
67 - Лучкевич пробивал с правого фланга - Кастеель парировал удар.
65 - Мехмеди подарил мяч Гречишкину, но подача полузащтника не нашла адресата. Атака хозяев продолжилась, но Безбородько неудачно попытался пробить "ножницами".
61 - Замена у гостей. Штеффен вышел вместо Виктора.
60 - А вот итличный момент у "Александрии"! Банада головой с линии вратарской замыкал подачу с фланга, но пробил неточно.
59 - Пока нет реальных шансов у "Александрии", чтобы отыграться. Гости владеют инициативой.
58 - Неприятный дальний удар от Виллиама - Панькив лишь со второй попытки смог забрать мяч.
57 - Панькив отразил удар Руссийона, надежно закрыв ближний угол ворот.
55 - Замена. Вместо Шастала вышел Третьяков.
53 - Вегхорст из пределов вратарской не сумел замкнуть передачу Мехмеди.
48 - Опасно у ворот хозяев. Виктор едва не замкнул передачу Мехмеди, мяч покатился дальше на Руссийона, но тот в касание пробил неточно.
47 - "Александрия" заработала стандарт у угла штрафной. Гречишкин со штрафного бил по воротам, мяч, возможно, попал в руку соперника, но она была прижата, так что свисток арбитра промолчал.
46 - Начался второй тайм!
45+3 - Завершен первый тайм - 0:1.
45+1 - ГОЛ! Пропускает "Александрия" с пенальти - 0:1. Вегхорст реализовал пенальти.
45 - Пенальти в ворота "Александрии"! Стандарт у ворот хозяев завершился фолом Дубры на Вегхорсте. Желтую карточку получил защитник.
43 - Успокоилась игра к концу тайма. Мяч не покидает центр поля в последние минуты.
39 - Ковалец все-таки не может продолжать игру. Безбородько вышел вместо него.
35 - Мехмеди, находясь спиной к мячу, не сумел обработать его и пробить из центра штрафной. Могло быть очень опасно.
34 - Ковалец получил повреждение, но сумел вернуться в игру.
29 - Гречишкин с лета бил издали, но точность подвела.
25 - Не открыт счет к середине тайма.
23 - Опасно! Тиссеран пробил головой после подачи углового - над перекладиной пролетел мяч.
22 - У Гиллавоги не получился удар из пределов штрафной.
21 - Кастеельс успел опередить Шастала и не позволил ему выскочить на ворота.
19 - Забивать могла "Александрия"! Во время стандарта у ворот гостей мяч отлетел к Шасталу, тот с близкого расстояния пытался переиграть голкипера, но пробил прямо в него.
18 - Желтая карточка. Брума фолил, исправляя собственную ошибку.
13 - Опасно у ворот "Александрии"! Панькив перед собой отбил мяч после удара Вегхорста, Виктору не удалось добить, но удалось отдать под навес, который головой замыкал Мехмеди - мимо.
10 - Без моментов в дебюте встречи.
5 - Из-под ног Виктора успели выбить мяч александрийцы в своей штрафной.
4 - Первый угловой в матче заработала "Александрия", но Бабогло сфолил в борьбе за верховой мяч.
1 - Уже на 14-й секунде Мирошниченко решил пробивать издали, но удар вышел неточным.
1 - Матч начался!
Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги Европы.
"Александрия" сыграет в желто-черном комплекте формы
Составы команд
Расклады в группе перед пятым туром.
Расклады перед 5⃣ туром ЛЕ— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 25 ноября 2019 г.
☑ "Гент" выйдет из группы, если не проиграет, в случае победы - 1-е место его
☑ "Вольфсбург" выйдет, если победит, а "Сент-Этьен" потеряет очки
☑ "Сент-Этьен" лишится шансов, если потеряет очки, а немцы победят
☑ Мы лишимся шансов в случае поражения pic.twitter.com/gHtu6w0Odr
"Александрия" подготовила сувенирную продукцию.
"Александрия" будет играть не в своем городе, но болельщики всегда сопровождают команду.
#АлександрияВольфсбург: только что из Александрии во Львов отравились наши болельщики 💪💪💪 pic.twitter.com/iqc7ehsZT9— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 27 ноября 2019 г.
Немцы накануне опробовали газон львовской арены.
Läuft! ⚽️💨 #FCOWOB#UELpic.twitter.com/4QvuN9HWfm— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 27 ноября 2019 г.
Прибытие немецкой команды в осенний Львов.
🔜 Abflug nach Lwiw! 🛫 #UEL#VfLWolfsburgpic.twitter.com/coUk6pkjdK— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 27 ноября 2019 г.
"Александрия" набрала уже три очка в четырех турах и занимает четвертое место в группе I. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф команде желательно побеждать, а поражение лишит любых шансов на еврокубковую весну. В прошлом поединке группы "Александрия" спасла ничью против "Сент-Этьена" - 2:2.
В УПЛ команда пока идет только пятой. В прошлом туре александрийцы встречались с "Зарей" и сумели одержать минимальную победу - 1:0.
Александрия - Вольфсбург: анонс матча Лиги Европы
Подопечные Оливера Гласнера в четырех турах одержали одну победу, дважды сыграли вничью и один раз проиграли, набрав пять очков и занимая второе место в группе I. Победа во Львове обеспечит им выход в плей-офф.
В прошлом туре ЛЕ "волки" принимали "Гент" и уступили бельгийцам 1:3. Перед вылетом в Украину "Вольфсбург" в Бундеслиге одолел "Айнтрахт" - 2:0.