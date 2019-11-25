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Определен лучший игрок 15-го тура украинской Премьер-лиги (фото)

13:25, 25 ноября 2019
Футбол
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Мораес принес Шахтеру победу / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Дончане в минувшем туре разгромили "Львов" со счетом 4:1, а Мораес записал на свой счет три гола, оформив хет-трик.

Бразилец с украинским паспортом в голосовании на три очка опередил полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова. 

Победителя определял экспертный совет: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Йожеф Сабо и Виктор Грачев.

upl.ua

Лучшим тренером тура стал наставник "Колоса" Руслан Костышин.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 15-го тура УПЛ.

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Теги: #футбол#Шахтер#Жуниор Мораес