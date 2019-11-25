Определен лучший игрок 15-го тура украинской Премьер-лиги (фото)
13:25, 25 ноября 2019Футбол
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Главным героем минувшего тура стал форвард "Шахтера".
Мораес принес Шахтеру победу / фото: ФК Шахтер
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес признан лучшим игроком 15-го тура украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Дончане в минувшем туре разгромили "Львов" со счетом 4:1, а Мораес записал на свой счет три гола, оформив хет-трик.
Бразилец с украинским паспортом в голосовании на три очка опередил полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.
Победителя определял экспертный совет: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Йожеф Сабо и Виктор Грачев.
upl.ua
Лучшим тренером тура стал наставник "Колоса" Руслан Костышин.
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 15-го тура УПЛ.
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