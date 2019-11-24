Украинская Премьер-лига: результаты матчей 15-го тура, таблица
С 22 по 24 ноября проходили матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
В центральном матче тура бронзовый призер УПЛ "Александрия" принимала луганскую "Зарю" и одержала победу со счетом 1:0. "Динамо" и "Шахтер" разгромили своих соперников - киевляне разобрались с "Мариуполем", а дончане - со "Львовом".
Результаты матчей
"Шахтер" - "Львов" - 4:1
Голы: Мораес, 11, 53, 77 (пен.), Алан Патрик, 84 - Татарков, 25
"Александрия" - "Заря" - 1:0
Голы: Банада, 51
"Днепр-1" - "Ворскла" - 1:0
Голы: Коркишко, 81 (пен.)
"Карпаты" - "Олимпик" - 1:2
Голы: Назарина, 9 - Цымбалюк, 26, Шахаб, 45+2
"Колос" - "Десна" - 2:0
Голы: Лысенко, 30, Вильхамссон, 72
"Динамо" - "Мариуполь" - 3:0
Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 82
Турнирная таблица
УНИАН ранее сообщал о том, что клуб УПЛ "Колос" подписал первого легионера в своей истории.