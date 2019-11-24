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Украинская Премьер-лига: результаты матчей 15-го тура, таблица

21:00, 24 ноября 2019
Футбол
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Команды выступили против расизма / фото: ФК Динамо

В центральном матче тура бронзовый призер УПЛ "Александрия" принимала луганскую "Зарю" и одержала победу со счетом 1:0. "Динамо" и "Шахтер" разгромили своих соперников - киевляне разобрались с "Мариуполем", а дончане - со "Львовом".

Результаты матчей

"Шахтер" - "Львов" - 4:1 

Голы: Мораес, 11, 53, 77 (пен.), Алан Патрик, 84 - Татарков, 25

"Александрия" - "Заря" - 1:0 

Голы: Банада, 51

"Днепр-1" - "Ворскла" - 1:0 

Голы: Коркишко, 81 (пен.)

"Карпаты" - "Олимпик" - 1:2 

Голы: Назарина, 9 - Цымбалюк, 26, Шахаб, 45+2

"Колос" - "Десна" - 2:0 

Голы: Лысенко, 30, Вильхамссон, 72

"Динамо" - "Мариуполь" - 3:0 

Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 82

Турнирная таблица

upl.ua

УНИАН ранее сообщал о том, что клуб УПЛ "Колос" подписал первого легионера в своей истории.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Заря#Александрия