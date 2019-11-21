Защитник Динамо вошел в символическую сборную квалификации Евро-2020

Авторитетный портал Transfermarkt отметил игру украинца.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную квалификации Евро-2020 по версии Transfermarkt.

Миколенко в минувшем отборе турнира провел семь матчей (все - без замен) и отдал одну результативную передачу.

В сборную квалификации Евро-2020 также вошли Мерт Гюнок (Турция), Чалгар Суюнджу (Турция), Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Йозуа Киммих (Германия), Николо Барелла (Италия), Джорджиньо Вейналдум (Германия), Кристиан Эриксен (Дания), Криштиану Роналду (Португалия), Серж Гнабри (Германия) и Гарри Кейн (Англия).

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории выиграла отборочную группу в квалификации на чемпионат Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что определился первый соперник сборной Украины на Евро-2020.