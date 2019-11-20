Нидерланды - первый соперник сборной Украины на Евро-2020
Определился первый соперник сборной Украины по групповому этапу финальной части Евро-2020, которым стала сборная Нидерландов.
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Нидерландцы выступали в группе С и в заключительном туре сумели разгромить Эстонию со счетом 5:0, однако это не позволило опередить лидирующую Германию.
Таким образом, немцы при жеребьевке попадут в первую корзину вместе с командой Андрея Шевченко, а Нидерланды - во вторую.
Сборная Украины не сыграет в одной группе с Италией, Англией, Германией и Испанией, которые являются странами-хозяйками турнира и находятся в первой корзине, получив места в группах заранее. Также украинцы не попадут в одну группу с Россией по политическим причинам.
Таким образом, остается единственный вариант - сборная Украины сыграет в группе C вместе с Нидерландами.
Уже известно, что украинцы будут проводить свои поединки в двух городах - Бухаресте (Румыния) и Амстердаме (Нидерланды).
Еще двух соперников сборная Украины узнает на жеребьевке Евро-2020 в Бухаресте 30 ноября.
Украинская сборная дважды встречалась с Нидерландами в товарищеских матчах - в 2008-м году было поражение на выезде со счетом 0:3, а в 2010-м - ничья в Донецке 1:1.
УНИАН ранее сообщал о том, что определились 20 участников Евро-2020.