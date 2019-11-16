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Британский миллионер купил футбольный клуб и назначил себя главным тренером (видео)

17:19, 16 ноября 2019
Футбол
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Тэмплин будет лично тренировать Ромфорд / фото: Daily Mail

Об этом сообщает BBC.

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В этот же день бизнесмен, владеющий металлургической компанией, уволил главного тренера Пола Мартина и назначил на эту должность самого себя.

Тэмплин практически сразу сообщил, что клуб подписал 15 новых футболистов, а его задачей будет выход в Футбольную лигу, объединяющую Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

Стоит отметить, что 47-летний бизнесмен ранее владел клубом "Биллерикей Таун" в шестом дивизионе, в который инвестировал три миллиона фунтов и подписал экс-игроков "Ливерпуля" Пола Кончески и Джермейна Пеннанта. В сентябре он был вынужден избавиться от актива, так как фанаты угрожали ему, когда Тэмплин поставил в основной состав 16-летнего сына Алфи.

В "Биллерикей Таун" владелец-тренер запомнился пламенными речами в раздевалке, что теперь ждет и футболистов "Ромфорда".

"Я не буду тратить деньги на подписание громких имен. Да, я мог приобрести клуб выше статусом, но я люблю вызовы. В жизни я достиг всех своих целей. А когда ты достигаешь целей и тебе становится скучно - это опасно", - заявил Тэмплин.

После 11 матчей "Ромфорд" находится на дне турнирной таблице, набрав пять очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ворскла" объявила о назначении нового главного тренера.

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Теги: #футбол