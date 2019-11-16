Британский миллионер купил футбольный клуб и назначил себя главным тренером (видео)

Гленн Тэмплин стал главным героем футбольной Англии за несколько дней.

Миллионер Гленн Тэмплин 12 ноября стал владельцем клуба "Ромфорд", представляющего восьмой дивизион чемпионата Англии.

Об этом сообщает BBC.

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В этот же день бизнесмен, владеющий металлургической компанией, уволил главного тренера Пола Мартина и назначил на эту должность самого себя.

Тэмплин практически сразу сообщил, что клуб подписал 15 новых футболистов, а его задачей будет выход в Футбольную лигу, объединяющую Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

Стоит отметить, что 47-летний бизнесмен ранее владел клубом "Биллерикей Таун" в шестом дивизионе, в который инвестировал три миллиона фунтов и подписал экс-игроков "Ливерпуля" Пола Кончески и Джермейна Пеннанта. В сентябре он был вынужден избавиться от актива, так как фанаты угрожали ему, когда Тэмплин поставил в основной состав 16-летнего сына Алфи.

В "Биллерикей Таун" владелец-тренер запомнился пламенными речами в раздевалке, что теперь ждет и футболистов "Ромфорда".

Doing my speech for my kings of the jungle. My Lions done BTFC proud today 🦁🦁🦁🦁 pic.twitter.com/gc6bBc116s — Glenn Tamplin (@glenntamplin) 8 августа 2017 г.

"Я не буду тратить деньги на подписание громких имен. Да, я мог приобрести клуб выше статусом, но я люблю вызовы. В жизни я достиг всех своих целей. А когда ты достигаешь целей и тебе становится скучно - это опасно", - заявил Тэмплин.

После 11 матчей "Ромфорд" находится на дне турнирной таблице, набрав пять очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ворскла" объявила о назначении нового главного тренера.