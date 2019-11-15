Ворскла объявила о назначении нового главного тренера

Полтавчан будет тренировать Юрий Максимов.

Полтавская "Ворскла" назначила на пост главного тренера Юрия Максимова.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.

Специалист уже успел провести первую тренировку у руля команды. В Украине Максимов тренировал ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург", а последним местом его работы была азербайджанская "Кешля", которую тренер покинул в прошлом году.

Накануне полтавский клуб отправил в отставку Виталия Косовского.

После 14 туров нынешнего сезона УПЛ команда занимает последнее место, набрав 8 очков. В прошлом туре Премьер-лиги "Ворскла" уступила прямому конкуренту в борьбе за выживание "Львову" - 0:2. В следующем туре команда сыграет на выезде с "Днепром-1".

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый французский футболист возглавил канадский клуб.