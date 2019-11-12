"Пора собирать вещи": Тайсон готов покинуть Шахтер после расистского скандала

Однако бразилец не верит, что донецкий клуб его отпустит.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признался, что сразу подумал о возвращении в Бразилию после эпизода расизма в матче 14-го тура УПЛ против "Динамо" (1:0).

Капитана "горняков" цитирует Globo Esporte.

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"Сразу после произошедшего я подумал: "Думаю, пора мне собирать вещи и возвращаться в Бразилию". Но сделать это сложно, потому что "Шахтер" отклонил предложение "Милана" в размере 30 миллионов евро.

Просто представьте, что будет, если я попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я прилечу в Бразилию, но только в отпуск", - заявил полузащитник.

В матче с "Динамо" фан-сектор киевлян оскорблял бразильцев "Шахтера" на почве расизма, после чего Тайсон показал трибунам средний палец и был удален, а матч прерывался на несколько минут.

УНИАН ранее сообщал о том, что FIFPro просит УАФ отменить красную карточку Тайсона в матче с "Динамо".