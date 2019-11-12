FIFPro просит УАФ отменить красную карточку Тайсона в матче с Динамо

Организация поддержала бразильского капитана "Шахтера".

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прокомментировала расистский скандал в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

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Заявление опубликовано на официальном Twitter-аккаунте организации.

"Мы обращаемся в УАФ по вопросу возможной отмены красной карточки Тайсона. Просим провести расследование по поводу поведения болельщиков и действий официальных лиц матча. Поддерживаем контакт с Тайсоном и Дентиньо, чтобы выразить им свою полную поддержку", - написано в заявлении.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена на несколько минут из-за проявлений расизма фанатами киевлян в адрес бразильцев "Шахтера". Тайсон показал средний палец фанатам киевлян, за что был удален.

Дончане в итоге одержали победу со счетом 1:0.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" и "Динамо" опубликовали заявления относительно эпизода расизма на трибунах.