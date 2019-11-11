Шахтер и Динамо опубликовали заявления относительно эпизода расизма на трибунах (фото)
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" отреагировали на инцидент, который произошел во время поединка команд в Харькове в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.
Оба клуба сделали публикации в своих Twitter-аккаунтах, а также сделали заявления через пресс-службу.
Вы – лучшие! Мы с вами, парни! #НетРасизмуpic.twitter.com/JNwauQZUYT— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 10 ноября 2019 г.
Футбол - не місце расизму #NoToRacismpic.twitter.com/bVaceeyTZR— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 10 ноября 2019 г.
"Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах", - гласит заявление "горняков".
Киевляне призвали провести расследование и найти виновных:
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"Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось. Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования.
Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента".
Впервые в истории украинского футбола матч был остановлен из-за расизма. Болельщики оскорбляли бразильцев "Шахтера", в результате чего арбитр Балакин был вынужден во втором тайме на несколько минут увести команды с поля. После возобновления поединка Тайсон был удален за грубый жест в адрес фан-сектора "Динамо".
"Горняки" праздновали победу - 1:0.
УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" Каштру отказался комментировать игру против "Динамо" из-за расизма.