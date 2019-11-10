В два касания: Милевский отметился голом в чемпионате Беларуси (видео)

Украинский форвард помог своей команде сыграть вничью.

Украинский нападающий Артем Милевский отметился голом за "Динамо-Брест" в матче чемпионата Беларуси против "Ислочи".

34-летний футболист открыл счет на 23-й минуте, когда после подачи от партнера и срезки от защитника первым касанием обработал мяч, а вторым пробил. "Динамо" в итоге не смогло удержать победу - 1:1. Если бы гол Милевского остался единственным в игре, то команда украинца досрочно стала бы чемпионом.

Всего в текущем сезоне Милевский провел 28 матчей, отдал девять ассистов и забил пять голов.

Как сообщал УНИАН, ранее Милевский объяснил, почему хочет вернуться в сборную Украины.