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В два касания: Милевский отметился голом в чемпионате Беларуси (видео)

17:44, 10 ноября 2019
Футбол
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Милевский забил пятый гол в нынешнем сезоне / фото: ФК Динамо-Брест

34-летний футболист открыл счет на 23-й минуте, когда после подачи от партнера и срезки от защитника первым касанием обработал мяч, а вторым пробил. "Динамо" в итоге не смогло удержать победу - 1:1. Если бы гол Милевского остался единственным в игре, то команда украинца досрочно стала бы чемпионом.

Всего в текущем сезоне Милевский провел 28 матчей, отдал девять ассистов и забил пять голов.

Как сообщал УНИАН, ранее Милевский объяснил, почему хочет вернуться в сборную Украины.

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Теги: #футбол#Артем Милевский