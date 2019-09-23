"Приехал и всех бы обнял": Милевский объяснил, зачем хочет вернуться в сборную Украины (видео)

Нападающий все еще надеется побывать в национальной команде.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский, который выступает за брестское "Динамо" в Беларуси, заявил о своем желании вновь сыграть за национальную команду.

34-летний форвард дал комментарий программе "Профутбол".

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"Я просто очень люблю всех пацанов в сборной. Очень люблю футбол, который они сейчас показывают. Очень добротный. Я бы просто приехал в сборную, всех бы обнял, увидел, не более того. Вышел бы на минут 20, отыграл бы свою стенку с Зинченко, с Ярмолой, с Коноплянкой, вывел бы Яремчука один на один и все. Я бы ушел.

Очень хочется увидеть всех пацанов. Тем более, что у нас работает администратор Боря, который и в национальной команде Украины, и в "Динамо-Брест". Он - очень хороший человек, он очень много делает для сборной Украины и для нашего клуба. Всегда спрашиваю у него, когда он приезжает в клуб, как там пацаны, как там коллектив. Мне всегда все это интересно", - отметил Милевский.

Экс-форвард киевского "Динамо" провел за национальную сборную Украины 50 матчей и забил 8 голов. Последнюю игру Милевский провел в 2012 году.

УНИАН ранее сообщал, что Милевский рассказал о гонках по Киеву.