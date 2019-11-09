"Любіть Україну": футболисты сборной Украины поздравили с Днем украинской письменности и языка (видео)
17:40, 09 ноября 2019Футбол
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Спортсмены прочитали знаменитое стихотворение.
Андрей Пятов / REUTERS
Известные футболисты записали поздравление с Днем украинской письменности и языка.
Видео опубликовано в Instagram-аккаунте УАФ.
Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Денис Попов, Виталий Миколенко и другие прочитали знаменитое стихотворение Владимира Сосюры.
УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко дополнительно вызвал в сборную Украины форварда "Динамо".
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