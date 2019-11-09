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"Любіть Україну": футболисты сборной Украины поздравили с Днем украинской письменности и языка (видео)

17:40, 09 ноября 2019
Футбол
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Андрей Пятов / REUTERS

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте УАФ.

Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Денис Попов, Виталий Миколенко и другие прочитали знаменитое стихотворение Владимира Сосюры.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко дополнительно вызвал в сборную Украины форварда "Динамо".

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Теги: #сборная Украины