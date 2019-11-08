Шевченко дополнительно вызвал в сборную Украины форварда Динамо
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина для подготовки к матчам против Эстонии и Сербии.
Читайте такжеЕдинство и эйфория: УЕФА представил официальный мяч финальной части Евро-2020 (фото)
Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
В прошлый раз футболист вызывался в национальную команду еще в июне. В текущем сезоне Беседин забивал только в УПЛ, где провел 9 матчей и отметился 6 результативными ударами.
Сборная Украины начнет тренировочный сбор 11 ноября в Киеве. 14 ноября в Запорожье команда Андрея Шевченко проведет товарищеский матч против сборной Эстонии, а 17 ноября завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии.
Напомним, "желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы.
УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский тренер из штаба Шевченко сделал татуировку с гербом и флагом Украины.