Шевченко дополнительно вызвал в сборную Украины форварда Динамо

Свой шанс в национальной команде получит Артем Беседин.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина для подготовки к матчам против Эстонии и Сербии.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

В прошлый раз футболист вызывался в национальную команду еще в июне. В текущем сезоне Беседин забивал только в УПЛ, где провел 9 матчей и отметился 6 результативными ударами.

Сборная Украины начнет тренировочный сбор 11 ноября в Киеве. 14 ноября в Запорожье команда Андрея Шевченко проведет товарищеский матч против сборной Эстонии, а 17 ноября завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии.

Напомним, "желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский тренер из штаба Шевченко сделал татуировку с гербом и флагом Украины.