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Шевченко дополнительно вызвал в сборную Украины форварда Динамо

22:13, 08 ноября 2019
Футбол
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Беседин не вызывался в сборную с лета / фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина для подготовки к матчам против Эстонии и Сербии.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

В прошлый раз футболист вызывался в национальную команду еще в июне. В текущем сезоне Беседин забивал только в УПЛ, где провел 9 матчей и отметился 6 результативными ударами.

Сборная Украины начнет тренировочный сбор 11 ноября в Киеве. 14 ноября в Запорожье команда Андрея Шевченко проведет товарищеский матч против сборной Эстонии, а 17 ноября завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии. 

Напомним, "желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы. 

УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский тренер из штаба Шевченко сделал татуировку с гербом и флагом Украины.

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Теги: #футбол#сборная Украины#Артем Беседин