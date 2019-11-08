18-летний футболист Реала стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов (фото)
15:40, 08 ноября 2019Футбол
159 0
Вингер провел яркий матч против "Галатасарая".
Родриго / REUTERS
Крайний нападающий мадридского "Реала" Родриго признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей четвертого тура группового этапа.
Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Teenage sensation @RodrygoGoes takes this week's award! 👏👏👏#UCL | #POTW | @FTBSantanderpic.twitter.com/OSjk2G4f5d— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 ноября 2019 г.
18-летний бразилец помог "Реалу" разгромить турецкий "Галатасарай". Вингер записал на свой счет хет-трик и одну результативную передачу.
Стоит отметить, что Родриго повторил рекорд бывшего нападающего мадридцев Рауля, который в 1995 году также оформил хет-трик в Лиге чемпионов, когда ему было 18 лет.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter