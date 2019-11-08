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18-летний футболист Реала стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов (фото)

15:40, 08 ноября 2019
Футбол
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Родриго / REUTERS

Крайний нападающий мадридского "Реала" Родриго признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей четвертого тура группового этапа.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

18-летний бразилец помог "Реалу" разгромить турецкий "Галатасарай". Вингер записал на свой счет хет-трик и одну результативную передачу. 

Стоит отметить, что Родриго повторил рекорд бывшего нападающего мадридцев Рауля, который в 1995 году также оформил хет-трик в Лиге чемпионов, когда ему было 18 лет.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов.

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Теги: #футбол#Реал#Лига чемпионов