Пенальти за фол на Пятове принес Шахтеру ничью против Динамо в Загребе

Команды устроили яркую концовку поединка.

6 ноября на стадионе "Максимир" в Загребе местное "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команды сыграли вничью - 3:3.

Как и в харьковском поединке, "горняки" смогли первыми выйти вперед на 13-й минуте: Жуниор Мораес принял мяч на углу штрафной и отдал передачу в центр - Алан Патрик с метра отправил мяч в ворота.

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В середине первого тайма хозяева сравняли счет. После подачи с правого фланга форвард "Динамо" Петкович выиграл борьбу у двух защитников "горняков" и расстрелял ворота Пятова головой. У Алана Патрика чуть позже был шанс оформить дубль, но мяч после его удара и рикошета опустился рядом со штангой.

Во втором тайме было много борьбы, а открытая игра после удаления Моро за вторую желтую. Спустя пять минут Марлос аналогично нарушил правила и уравнял составы команд. Мог забивать Матвиенко, который расстреливал ворота с двух метров, но не переиграл вратаря.

На 83-й минуте хорваты вышли вперед, когда Иванушиц нанес точный удар в нижний угол ворот. Каштру выпустил Дентиньо и Тете, но риск принес еще один мяч в ворота "горняков" - Адеми сделал счет 3:1 в пользу хозяев. Арбитр Брых добавил пять минут и Мораес после подачи от Коваленко сократил отставание.

На последней минуте в штрафную хорватов пошел Андрей Пятов, который и стал героем вечера. Голкипер "горняков" во время атаки упал в штрафной соперника после отмашки защитника, а судья назначил пенальти, который подтвердил VAR. Наказание реализовал Тете и принес украинцам ничью - 3:3.

"Динамо" Загреб - "Шахтер" - 3:3

Голы: Петкович, 25, Иванушиц, 83, Адеми, 89 - Патрик, 13, Мораес, 90+3, Тете, 90+8

"Динамо" З: Ливакович, Теофил-Катрен, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушиц, 72), Моро, Адеми, Леовац, Ольмо, Оршич (Дира, 77), Петкович (Кадзиор, 90)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили, Степаненко (Антонио, 90), Патрик (Тете, 84), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес

Предупреждения: Дилавер, Моро, Теофил-Катрен - Марлос

Удаления: Моро, 74 (вторая желтая) - Марлос, 79 (вторая желтая)

Команды снова сыграли вничью и теперь имеют по пять очков, а украинцы занимают вторую строчку и находятся выше хорватов в группе C по дополнительным показателям.

Cледующий поединок "Шахтер" проведет 26 ноября против "Манчестер Сити" на выезде, а хорваты отправятся в гости к "Аталанте".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" и "Шахтер" провели очередные матчи в Юношеской лиге УЕФА.