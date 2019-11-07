Динамо повторно сыграло вничью с Копенгагеном в Лиге Европы
7 ноября на арене "Паркен" в Копенгагене одноименная команда принимала киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
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Команды во второй раз подряд сыграли вничью - 1:1.
Датчане, как и на "Олимпийском", сумели забить быстрый гол уже на 4-й минуте: Бущан ошибся на выходе, а Стаге отправил мяч фактически в пустые ворота.
На 13-й минуте Караваев прострелил в штрафную датчан, а Зека сыграл рукой - арбитр назначил пенальти. Наказание исполнял Цыганков и не сумел переиграть вратаря. До перерыва было много борьбы и минимум голевых моментов.
Во втором тайме команда Михайличенко владела преимуществом, но подобраться к воротам соперника не удавалось. Тем не менее, "Динамо" удалось забить на 70-й минуте: Вербич обыгрался с Цыганковым и отправил мяч в нижний угол ворот. В концовке динамовцы оказывали давление на ворота хозяев, но вырвать победу не удалось.
"Копенгаген" - "Динамо" - 1:1
Гол: Стаге, 4 - Вербич, 70
"Копенгаген": Йонссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Сантос, Сотириу, Фальк (Дарами, 55)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Беседин, Вербич (Де Пена, 88)
Предупреждения: Зека, Нельсон, Сантос - Шабанов
На 15-й минуте Цыганков не реализовал пенальти (вратарь)
"Копенгаген" остался лидером квартета, а "Динамо" идет вторым из-за дополнительных показателей. У обеих команд по шесть очков. В пятом туре группы B "Динамо" сыграет на выезде против "Мальме".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов.