"Хотите, чтобы было как в Реале": Ребров не планирует возвращаться в Динамо (видео)

Украинский специалист готов работать в любой стране.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что его не интересует возвращение в киевское "Динамо" в ближайшее время, несмотря на проблемы клуба и критику болельщиков.

Специалист дал интервью программе "Профутбол".

"Все болельщики имеют разное мнение. Нужно, чтобы люди, которые за что-то отвечают, принимали правильные решения. Нужно об этом говорить с ними, а не со мной. Тренеры - люди подневольные. Я общаюсь с Игорем Михайловичем Суркисом. У нас нормальные отношения. Я желаю "Динамо" и Михайличенко только удачи. Они качественно делают свою работу.

У меня не было разговоров с Суркисом о нашей новой совместной работе. И вы хотите, чтобы я вернулся и в команде было так же, как сейчас в "Реале"? Если есть хорошая работа, где тебе нравится, можно работать везде. И в Саудовской Аравии", - отметил Ребров.

"Динамо" после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 10 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Бавария" рассталась с главным тренером после разгромного поражения.