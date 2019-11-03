Бавария рассталась с главным тренером после разгромного поражения

Хорватский специалист Нико Ковач ушел в отставку.

Мюнхенская "Бавария" уволила Нико Ковача с поста главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт "Баварии", руководство клуба и тренер достигли взаимного согласия по расторжению контракта. Отмечается, что Ковач сам выступил с инициативой уйти в отставку.

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"Результаты нашей команды в последние недели показали, что необходимо предпринимать какие-то действия. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я в воскресенье открыто и серьезно поговорили с Нико по этому поводу, и мы все пришли к единому мнению, что Нико покинет пост тренера "Баварии". Мы сожалеем об этом", - сказал председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Руммениге.

К матчам против "Олимпиакоса" и "Боруссии" команду будет готовить ассистент тренера Ханс Флик.

Накануне "Бавария" в Бундеслиге разгромно проиграла "Айнтрахту" (1:5). В турнирной таблице чемпионата Германии мюнхенцы идут лишь четвертыми.

Ковач возглавлял "Баварию" с 2018 года и в прошлом сезоне привел команду к чемпионскому титулу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что соперник "Динамо" в Лиге Европы сменил главного тренера.