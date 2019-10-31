Угрожали пистолетами: экс-игрок Ювентуса стал жертвой ограбления

Грабители ворвались в дом и угрожали Клаудио Маркизио и его жене.

Экс-игрок Ювентуса и сборной Италии Клаудио Маркизио и его супруга Роберта подверглись вооруженному нападению.

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Четыре вооруженных грабителя ворвались в дом Маркизио в пригороде Турина, когда футболист находился там вместе с женой. Преступники угрожали паре пистолетами и отверткой, вынудив футболиста отдать деньги, а также драгоценности. После этого преступники скрылись на припаркованной неподалеку машине.

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"Они взяли все, что могли найти, а затем ушли. Я боялся за себя и за свою жену Роберту. Слава богу, детей не было дома. Они были на футболе, а их дед еще не привел их домой", - рассказал Маркизио.

Он также прокомментировал ограбление в соцсетях:

"Если вы входите в дом человека, чтобы ограбить его - вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщины - вы дурак. Если подобная история является для вас поводом для идиотской шутки, тогда вы ничтожны. Всем остальным сердечное спасибо за сочувствие".

В этом году 33-летний Маркизио объявил о завершении карьеры. Его последним клубом был российский "Зенит".

УНИАН ранее также сообщал о том, что дом игрока "Реала" ограбили во время мадридского дерби.