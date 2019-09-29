Дом игрока Реала ограбили во время мадридского дерби

Грабители ворвались в дом Каземиро, когда там находились жена и дочь футболиста.

Неизвестные ограбили дом полузащитника "Реала" Каземиро, пока бразилец принимал участие в матче чемпионата Испании против "Атлетико".

Как сообщает as.com со ссылкой на El Chiringuito, грабители ворвались в дом, когда там находилась семья Каземиро. Супруга и дочь футболиста не пострадали.

Что именно украли грабители - пока неизвестно.

Читайте такжеМадридское дерби завершилось без победителя

После матча Каземиро уехал со стадиона домой в сопровождении полиции.

Стоит отметить, что это уже не первое ограбление футболистов в Ла Моралехе - одном из элитных районов Мадрида. Ранее грабители проникали в дома Карима Бензема, Иско, Зинедина Зидана и Альваро Мораты.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бывшего футболиста "Реала" подозревают в распространении детской порнографии.