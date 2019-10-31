Кубок английской лиги: Ливерпуль в невероятном матче прошел Арсенал, МЮ обыграл Челси (видео)

Состоялись матчи четвертого раунда Кубка английской лиги.

29 и 30 октября в Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка лиги, по итогам которых определились все четвертьфиналисты турнира.

В одном из центральных матчей этой стадии "Ливерпуль" и "Арсенал" забили десять мячей на двоих в основное время встречи. В серии пенальти точнее оказались подопечные Юргена Клоппа. Единственный пенальти в серии не забил Дани Себальос.

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5 (по пенальти - 5:4)

Голы: Мустафи, 6 (в свои ворота), Милнер, 43 (с пенальти), Окслейд-Чемберлен, 58, Ориги, 62, 90+4 - Торрейра, 19, Мартинелли, 26, 36, Мэйтленд-Найлз, 54, Уиллок, 70

В другом матче грандов "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Челси" благодаря дублю Маркуса Рэшфорда.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Батшуайи, 61 - Рашфорд, 25 (с пенальти), 73

Результаты других матчей 1/8 финала

Читайте такжеНевероятный рекорд: Лестер одержал самую крупную выездную победу в истории английского футбола (видео)

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" - 3:1

"Эвертон" - "Уотфорд" - 2:0

"Оксфорд Юнайтед" - "Сандерленд" - 1:1 (4:2 по пенальти)

"Кроули Таун" - "Колчестер Юнайтед" - 1:3

"Бертон" - "Лестер" - 1:3

"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" - 2:1

Как сообщал УНИАН, ранее "Ливерпуль" в волевом стиле обыграл в АПЛ "Тоттенхэм".