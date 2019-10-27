Спасительный пенальти: Ливерпуль в волевом стиле обыграл Тоттенхэм в АПЛ (видео)

Мерсисайдцы пропустили гол на первой минуте, но все равно сумели победить.

В центральном матче 10-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал "Тоттенхэм".

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Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Матч, который является повторением прошлого финала Лиги чемпионов, начался с быстрого гола в исполнении гостей. Уже на первой минуте Сон сместился в центр с фланга и нанес удар - мяч задел Ловрена, попал в перекладину, а на добивании первым оказался Кейн.

"Красные" всеми силами пошли вперед и создали несколько моментов для взятия ворот до перерыва. Голкипер "шпор" Гаццанига спас команду после ударов Салаха, ван Дейка и Александер-Арнольда.

На старте второго тайма Гаццанига вынес мяч и тем самым вывел Сона один на один, но форвард обыграл вратаря "Ливерпуля" и попал в штангу. Практически сразу хозяева сравняли счет: Хендерсон принял мяч в штрафной лондонцев и пробил с левой точно в дальний угол ворот.

"Ливерпуль" продолжил наступать и сумел дожать соперника. На 74-й минуте Орье сфолил в своей штрафной на Мане, а Салах реализовал пенальти. На 79-й минуте "Тоттенхэм" сравнял счет, но гол был отменен из-за офсайда.

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Хендерсон, 52, Салах, 75 (с пенальти) - Кейн, 1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, Вен Дейк, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 77), Хендерсон, Фабиньо, Салах (Гомес, 85), Фирмино (Ориги, 90+4), Мане

"Тоттенхэм": Гаццанига, Орье (Лукас, 84), Санчес, Альдерверельд, Роуз, Уинкс (Ндомбеле, 63), Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон, Кейн

Предупреждения: Ловрен, Александер-Арнольд - Сиссоко, Роуз, Ндомбеле

"Ливерпуль" набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на шесть пунктов. "Тоттенхэм" набрал 12 очков и идет 11-м.

УНИАН ранее сообщал, что "Лестер" одержал самую крупную выездную победу в истории английского футбола.