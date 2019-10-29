Неймар получает в ПСЖ больше миллиона за матч, даже не появляясь на поле

Бразилец является очень дорогим игроком, которого сложно будет продать в другую команду.

Больше половины зарплаты форвард сборной Бразилии Неймар получил в "Пари Сен-Жермен", не принимая участие в матчах.

Читайте такжеАнглийский топ-клуб готовит рекордный трансфер Неймара - СМИ

Об этом сообщил портал BeSoccer.

По информации источника, клуб платит бразильцу в среднем более одного миллиона евро за матч, даже если он в итоге не появляется на поле.

Всего форвард провел за ПСЖ 62 матча, а пропустил - 63. Из них 52 - из-за травм, а 8 - из-за дисквалификации. Таким образом, более 63 миллионов футболист заработал, не помогая команде.

Зарплата Неймара в месяц составляет более 3 миллионов евро. Всего на экс-футболиста "Барселоны" французский гранд потратил уже более 300 миллионов евро.

УНИАН ранее сообщал, что Луческу рассказал, как "Шахтер" хотел купить Неймара.