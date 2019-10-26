цей матеріал доступний українською

"Безумно впечатлил": Луческу рассказал, как Шахтер хотел купить Неймара

14:21, 26 октября 2019
Футбол
83 0
Неймар / REUTERS

Об этом Луческу рассказал YouTube-каналу "Вацко Live".

Читайте такжеАнглийский топ-клуб готовит рекордный трансфер Неймара - СМИ

"На молодежном чемпионате мира блистали Неймар, Дуглас Коста и Алекс Тейшейра. Нас безумно впечатлил Неймар. Но за ним уже охотилась половина Европы. Тогда за него просили безумные деньги. Возможно, "Шахтер" мог заплатить 17 миллионов, но для нас это была огромная сумма. Президент хотел его приобрести, но за молодого игрока это все же большие деньги. Поэтому мы остановились на Тейшейре и Дугласе Косте", - сказал Луческу.

Румынский тренер также рассказал, что "Шахтер" мог подписать защитника "Ювентуса" Алекса Сандро. Луческу жалеет, что не подписал его.

"Ранее Алекс Сандро выступал за "Порту". Мы могли бы его взять, но выбрали Исмаили", - отметил тренер.

УНИАН ранее также сообщал о том, что ФИФА открыла дело по трансферу Андрея Ярмоленко из "Динамо" в дортмундскую "Боруссию".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шахтер#Неймар#Мирча Луческу