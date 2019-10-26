"Безумно впечатлил": Луческу рассказал, как Шахтер хотел купить Неймара

"Шахтер" не стал платить огромные деньги за молодого игрока.

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу вспомнил о том, как "Шахтер" хотел подписать бразильского нападающего Неймара.

Об этом Луческу рассказал YouTube-каналу "Вацко Live".

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"На молодежном чемпионате мира блистали Неймар, Дуглас Коста и Алекс Тейшейра. Нас безумно впечатлил Неймар. Но за ним уже охотилась половина Европы. Тогда за него просили безумные деньги. Возможно, "Шахтер" мог заплатить 17 миллионов, но для нас это была огромная сумма. Президент хотел его приобрести, но за молодого игрока это все же большие деньги. Поэтому мы остановились на Тейшейре и Дугласе Косте", - сказал Луческу.

Румынский тренер также рассказал, что "Шахтер" мог подписать защитника "Ювентуса" Алекса Сандро. Луческу жалеет, что не подписал его.

"Ранее Алекс Сандро выступал за "Порту". Мы могли бы его взять, но выбрали Исмаили", - отметил тренер.

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