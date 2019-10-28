Легионер Динамо раскритиковал клуб за плохую организацию

Перуанец Карлос Самбрано сравнил "Динамо" с "Шахтером".

Перуанский защитник "Динамо" Карлос Самбрано раскритиковал организацию в киевском клубе, а также пожаловался на свое положение в команде.

Об этом Самбрано сказал в прямом эфире в Instagram, сообщает Depor.com.

При этом защитник сравнил "Динамо" с "Шахтером":

"Шахтер" играет со всеми южноамериканцами и все выигрывает. Они получают удовольствие от игры. Здесь же другое представление о работе. В "Динамо" плохая организация, что есть - то есть", - сказал Самбрано.

Читайте такжеЭкс-футболист Динамо посоветовал бразильцам переходить в Шахтер

"Если в "Динамо" происходят какие-то изменения, то команду покидают иностранцы, не украинцы. У меня есть хорватский одноклубник, который играл в финале чемпионата мира (Йосип Пиварич - прим.), он также выступает за вторую команду. В клубе спокойно могут задействовать нас, но не делают этого", - также подчеркнул перуанец.

Отметим, что Самбрано пока не сыграл за "Динамо" ни одного матча. В то же время летом защитник стал серебряным призером Кубка Америки, выступая за сборную Перу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис успокоил футболистов после очередной потери очков.