"Не переживайте": Суркис успокоил футболистов Динамо после очередной потери очков (видео)

Президент "Динамо" считает, что команде нужно пережить потерю очков и двигаться дальше.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ничью команды в матче 12-го тура чемпионата Украины против "Карпат" (1:1).

В интервью для программы "Профутбол" после матча Суркис заявил, что успокоил команду в раздевалке:

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"Успокоил ребят, говорю: "Не переживайте, ну что вы". И Михайличенко я то же самое сказал. Через это все нужно пройти, не переживать и двигаться дальше. У нас в среду уже игра. Все эту игру забудут и мы будем настраиваться на матч с "Шахтером" в Кубке".

Президент также отметил, что после еврокубков команде всегда тяжело:

"Надо забивать. В футболе, если ты не забиваешь, то за 90 минут тебе может забить даже команда, которая не атакует. Ребята расстроены, но после еврокубков всегда так тяжело. Это тоже надо пройти, пережить и двигаться дальше".

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 12-го тура УПЛ.