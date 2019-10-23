Полузащитник сборной Украины Зинченко пропустил матч Лиги чемпионов из-за травмы

Украинский футболист не смог выйти на поле в матче против "Аталанты".

Футболист сборной Украины Александр Зинченко не смог помочь "Манчестер Сити" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты".

Зинченко не попал в заявку на игру из-за травмы колена, сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

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Пресс-служба "Сити" подчеркнула, что в ближайшие дни станет известно, сколько времени украинцу придется провести в лазарете.

Без Зинченко "горожане" разгромили "Аталанту" со счетом 5:1. Команда украинца набрала 9 очков после трех туров и уверенно возглавляет таблицу группы С.

На счету Зинченко в текущем сезоне 9 матчей в футболке "Ман Сити" во всех турнирах.

Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко сделал предложение своей девушке.