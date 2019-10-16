"Первое пиво": футболист Манчестер Сити пошутил над Зинченко (видео)

Украинский футболист бурно отпраздновал выход сборной на Евро-2020.

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер пошутил над своим одноклубником, украинцем Александром Зинченко.

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Уокер высмеял поведение Зинченко после матча между сборными Украины и Португалии, по итогам которого "сине-желтые" пробились на Евро-2020. После игры Зинченко несколько раз врывался в кадр телетрансляции с криками радости.

"Я помню свое первое пиво, Зинни", - написал Уокер в Twitter.

Отметим, что выражение "I remember my first beer" является устойчивым и обозначает незрелое или по-детски глупое поведение - такое, которое присуще молодым людям, впервые попробовавшим алкоголь.

I remember my first beer Zinny https://t.co/9qDTCsQgl8 — Kyle Walker (@kylewalker2) 15 октября 2019 г.

Напомним, сборная Украины обыграла сборную Португалии со счетом 2:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный французский футболист похвалил Андрея Шевченко за работу в сборной Украины.