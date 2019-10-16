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"Первое пиво": футболист Манчестер Сити пошутил над Зинченко (видео)

16:49, 16 октября 2019
Футбол
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Украина - Португалия / REUTERS

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Уокер высмеял поведение Зинченко после матча между сборными Украины и Португалии, по итогам которого "сине-желтые" пробились на Евро-2020. После игры Зинченко несколько раз врывался в кадр телетрансляции с криками радости.

"Я помню свое первое пиво, Зинни", - написал Уокер в Twitter.

Отметим, что выражение "I remember my first beer" является устойчивым и обозначает незрелое или по-детски глупое поведение - такое, которое присуще молодым людям, впервые попробовавшим алкоголь.

Напомним, сборная Украины обыграла сборную Португалии со счетом 2:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный французский футболист похвалил Андрея Шевченко за работу в сборной Украины.

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Теги: #сборная Украины#Александр Зинченко#Манчестер Сити#Евро-2020 квалификация