Сборная Украины уступила Румынии на чемпионате мира по мини-футболу (видео)

Украинцы потерпели поражение во втором туре группового этапа.

Сборная Украины проиграла сборной Румынии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Австралии.

Украинцы потерпели поражение со счетом 1:3.

Румыния - Украина - 3:1.

Голы: Алицу, 2, Унгур, 4, Паулевичи, 26 – Пантелейчук, 39.

Видеообзор матча был опубликован на странице World Minifootball Federation в Facebook.

После двух туров сборная Украины занимает в своей группе третье место. В матче третьего тура группового этапа украинцы 5 октября сыграют против сборной Нигерии.

Напомним, сборная Украины выступает на турнире не в оптимальном составе. Большей части футболистов было отказано в выдаче виз в Австралию.

Как сообщал УНИАН, в первом матче на ЧМ Украина обыграла Ливан.