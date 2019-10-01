Украина обыграла Ливан на старте чемпионата мира по мини-футболу (видео)

Ворота украинской сборной защищал полевой игрок.

Украина успешно стартовала на чемпионате мира по мини-футболу, который проходит в Австралии.

В первом матче группового этапа украинская сборная сумела уверенно разобраться с Ливаном - 3:0.

Голами отличились Андрей Хомин, Виктор Цой и Евгений Задорожный.

Полное видео матча

Стоит отметить, что из-за проблем с документами сборная Украины прилетела на турнир в Австралию в неполном составе. Из заявленных на турнир 22 футболистов визы получили только 8, среди которых не оказалось вратарей.

В поединке с ливанцами ворота защищал полевой игрок, а также были заявлены два спортсмена, представляющие команду местной украинской диаспоры "Козаки Перта".

Команда подала апелляцию на отказ в выдаче виз, поэтому существует вероятность, что остальные футболисты вскоре все-таки прибудут на чемпионат мира.

Следующие матчи в группе C украинцы сыграют с Румынией 3 октября и Нигерией - 5-го, а в плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

УНИАН ранее сообщал, что женская сборная Украины по мини-футболу проиграла России матч за бронзу ЧЕ.