Лига чемпионов: Барселона дожала Интер, удивительная победа Ливерпуля и другие результаты 2 октября
2 октября состоялось еще восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
В центральном матче игрового дня "Барселона" принимала "Интер". Каталонцы пропустили уже на 3-й минуте, но одержали волевую победу благодаря дублю Луиса Суареса.
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Действующий победитель турнира "Ливерпуль" в невероятном матче обыграл "Зальцбург". Подопечные Юргена Клоппа вели со счетом 3:0 уже к 36-й минуте, умудрились упустить этот преимущество, но все же завоевали три очка. Победный мяч на счету Мохамеда Салаха.
Еще один представитель Англии "Челси" одержал первую победу в Лиге чемпионов под руководством Фрэнка Лэмпарда.
Результаты матчей
Группа Е
"Генк" - "Наполи" - 0:0
"Ливерпуль" - "Зальцбург" - 4:3
Голы:Мане, 9, Робертсон, 25, Салах, 36, 69 - Хван Хи Чхан, 39, Минамино, 56, Холанд, 60
Положение команд: "Наполи" - 4, "Ливерпуль" - 3, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1
Группа F
"Славия" - "Боруссия" Д - 0:2
Голы: Хакими, 35, 89
"Барселона" - "Интер" - 2:1
Голы: Суарес, 58, 84 - Мартинес, 3
Положение команд: "Боруссия" Д - 4, "Барселона" - 4, "Славия" - 1, "Интер" - 1
Группа G
"Зенит" - "Бенфика" - 3:1
Голы: Дзюба, 21, Рубен Диас, 70 (автогол), Азмун, 78 - де Томас, 85
"РБ Лейпциг" - "Лион" - 0:2
Голы: Депай, 11, Терье, 65
Положение команд: "Зенит" - 4, "Лион" - 4, "РБ Лейпциг" - 3, "Бенфика" - 0
Группа Н
"Лилль" - "Челси" - 1:2
Голы: Осимхен, 33 - Абрахам, 22, Виллиан, 77
"Валенсия" - "Аякс" - 0:3
Голы: Зиеш, 8, Промес, 34, ван де Бек, 67
Положение команд: "Аякс" - 6, "Челси" - 3, "Валенсия" - 3, "Лилль" - 0
УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей Лиги чемпионов 1 октября.