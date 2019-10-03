Лига чемпионов: Барселона дожала Интер, удивительная победа Ливерпуля и другие результаты 2 октября

Завершился второй тур группового этапа главного клубного турнира Европы.

2 октября состоялось еще восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В центральном матче игрового дня "Барселона" принимала "Интер". Каталонцы пропустили уже на 3-й минуте, но одержали волевую победу благодаря дублю Луиса Суареса.

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Действующий победитель турнира "Ливерпуль" в невероятном матче обыграл "Зальцбург". Подопечные Юргена Клоппа вели со счетом 3:0 уже к 36-й минуте, умудрились упустить этот преимущество, но все же завоевали три очка. Победный мяч на счету Мохамеда Салаха.

Еще один представитель Англии "Челси" одержал первую победу в Лиге чемпионов под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Результаты матчей

Группа Е

"Генк" - "Наполи" - 0:0

"Ливерпуль" - "Зальцбург" - 4:3

Голы:Мане, 9, Робертсон, 25, Салах, 36, 69 - Хван Хи Чхан, 39, Минамино, 56, Холанд, 60

Положение команд: "Наполи" - 4, "Ливерпуль" - 3, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1

Группа F

"Славия" - "Боруссия" Д - 0:2

Голы: Хакими, 35, 89

"Барселона" - "Интер" - 2:1

Голы: Суарес, 58, 84 - Мартинес, 3

Положение команд: "Боруссия" Д - 4, "Барселона" - 4, "Славия" - 1, "Интер" - 1

Группа G

"Зенит" - "Бенфика" - 3:1

Голы: Дзюба, 21, Рубен Диас, 70 (автогол), Азмун, 78 - де Томас, 85

"РБ Лейпциг" - "Лион" - 0:2

Голы: Депай, 11, Терье, 65

Положение команд: "Зенит" - 4, "Лион" - 4, "РБ Лейпциг" - 3, "Бенфика" - 0

Группа Н

"Лилль" - "Челси" - 1:2

Голы: Осимхен, 33 - Абрахам, 22, Виллиан, 77

"Валенсия" - "Аякс" - 0:3

Голы: Зиеш, 8, Промес, 34, ван де Бек, 67

Положение команд: "Аякс" - 6, "Челси" - 3, "Валенсия" - 3, "Лилль" - 0

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей Лиги чемпионов 1 октября.