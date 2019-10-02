Лига чемпионов: Бавария забила семь голов Тоттенхэму, Брюгге огорчил Реал и другие результаты 1 октября

Завершился очередной игровой день главного клубного турнира Европы.

1 октября состоялось восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер" на последней минуте вырвал победу у "Аталанты", а в другом матче группы "горняков" загребское "Динамо" не выстояло против "Ман Сити".

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В центральном поединке дня финалист прошлогодней ЛЧ "Тоттенхэм" потерпел сокрушительное поражение от "Баварии" дома, а четыре результативных удара на свой счет записал Серж Гнабри. Мадридский "Реал" неожиданно не сумел обыграть бельгийский "Брюгге".

Результаты матчей

Группа A

"Реал" - "Брюгге" - 2:2

Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 - Деннис, 9, 39

"Галатасарай" - ПСЖ - 0:1

Гол: Икарди, 52

Положение команд:

1. "Пари Сен-Жермен" - 6

2. "Брюгге" - 2

3. "Галатасарай" - 1

4. "Реал" - 1

Группа B

"Тоттенхэм" - "Бавария" - 2:7

Голы: Сон, 12, Кейн, 61 (с пенальти) - Киммих, 15, Левандовски, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88

"Црвена Звезда" - "Олимпиакос" - 3:1

Голы: Вулич, 63, Милунович, 87, Боакье, 90 - Семеду, 37

Положение команд:

1. "Бавария" - 6

2. "Црвена Звезда" - 3

3. "Олимпиакос" - 1

4. "Тоттенхэм" - 1

Группа C

"Аталанта" - "Шахтер"

Голы: Сапата, 27 - Мораес, 40, Соломон, 90+4

"Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб - 2:0

Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5

Положение команд:

1. "Манчестер Сити" - 6

2. "Шахтер" - 3

3. "Динамо" Загреб - 3

4. "Аталанта" - 0

Группа D

"Ювентус" - "Байер" - 3:0

Голы: Игуаин, 17, Бернардески, 62, Роналду, 89

"Локомотив" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Фелиш, 48, Томас, 58

Положение команд:

1. "Атлетико" - 4

2. "Ювентус" - 4

3. "Локомотив" - 3

4. "Байер" - 0

Еще восемь поединков второго тура группового этапа пройдут 2 октября.

УНИАН ранее также сообщал о результатах Лиги чемпионов 18 сентября.