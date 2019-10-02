Лига чемпионов: Бавария забила семь голов Тоттенхэму, Брюгге огорчил Реал и другие результаты 1 октября
1 октября состоялось восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Шахтер" на последней минуте вырвал победу у "Аталанты", а в другом матче группы "горняков" загребское "Динамо" не выстояло против "Ман Сити".
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В центральном поединке дня финалист прошлогодней ЛЧ "Тоттенхэм" потерпел сокрушительное поражение от "Баварии" дома, а четыре результативных удара на свой счет записал Серж Гнабри. Мадридский "Реал" неожиданно не сумел обыграть бельгийский "Брюгге".
Результаты матчей
Группа A
"Реал" - "Брюгге" - 2:2
Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 - Деннис, 9, 39
"Галатасарай" - ПСЖ - 0:1
Гол: Икарди, 52
Положение команд:
1. "Пари Сен-Жермен" - 6
2. "Брюгге" - 2
3. "Галатасарай" - 1
4. "Реал" - 1
Группа B
"Тоттенхэм" - "Бавария" - 2:7
Голы: Сон, 12, Кейн, 61 (с пенальти) - Киммих, 15, Левандовски, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88
"Црвена Звезда" - "Олимпиакос" - 3:1
Голы: Вулич, 63, Милунович, 87, Боакье, 90 - Семеду, 37
Положение команд:
1. "Бавария" - 6
2. "Црвена Звезда" - 3
3. "Олимпиакос" - 1
4. "Тоттенхэм" - 1
Группа C
"Аталанта" - "Шахтер"
Голы: Сапата, 27 - Мораес, 40, Соломон, 90+4
"Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб - 2:0
Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5
Положение команд:
1. "Манчестер Сити" - 6
2. "Шахтер" - 3
3. "Динамо" Загреб - 3
4. "Аталанта" - 0
Группа D
"Ювентус" - "Байер" - 3:0
Голы: Игуаин, 17, Бернардески, 62, Роналду, 89
"Локомотив" - "Атлетико" - 0:2
Голы: Фелиш, 48, Томас, 58
Положение команд:
1. "Атлетико" - 4
2. "Ювентус" - 4
3. "Локомотив" - 3
4. "Байер" - 0
Еще восемь поединков второго тура группового этапа пройдут 2 октября.
УНИАН ранее также сообщал о результатах Лиги чемпионов 18 сентября.