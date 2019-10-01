Шевченко обсудит возможное назначение на пост главного тренера Милана - СМИ

Тренер сборной Украины в Милане встретится с Паоло Мальдини.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Шахтер" и проведет встречу с руководителями "Милана".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Шевченко может обсудить с техническим директором "Милана" Паоло Мальдини и спортивным директором клуба Звонимиром Бобаном свое потенциальное назначение на пост главного тренера "Милана".

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Сообщается, что украинец в таком случае сможет совмещать работу в "Милане" и сборной Украины.

Под руководством Марко Джампаоло в текущем сезоне "Милан" потерпел четыре поражения в шести матчах чемпионата Италии и в Серии А занимает лишь 16-е место. Если тренер не сможет исправить ситуацию в ближайших матчах, то наверняка будет отправлен в отставку.

Напомним, Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Под его руководством команда лидирует в своей отборочной группе на Евро-2020.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Интер" и "Милан" представили два проекта нового совместного стадиона.