Интер и Милан представили два проекта нового совместного стадиона (фото)

Окончательное решение пока не принято.

"Интер" и "Милан" представили два проекта нового стадиона, на котором оба клуба продолжат выступать в будущем.

Фотографии опубликовала пресс-служба "Интера".

Проект стадиона "The Rings of Milano" принадлежит архитектору Дэвиду Манике. Строение состоит из двух колец, которые символизируют историю противостояния двух клубов, но остаются на одной арене ради сохранения традиций.

Второй проект принадлежит компании Populous и называется "Собор" (The Cathedral). Архитекторы вдохновлялись двумя знаменитыми зданиями города - Дуомо и Галереей Милана. Фасад будет сделан из стекла.

Окончательное решение по выбору одного из проектов пока не принято. Сумма инвестиций в строительство составит порядка 1,2 миллиарда евро, а вместимость составит 60 тысяч зрителей.

Еще весной прошлого года руководство "Милана" решило снести стадион "Сан-Сиро", который также называется "Джузеппе Меацца". "Интер" поддержал это решение.

"Сан-Сиро", на котором выступают оба клуба, был открыт в далеком 1926 году и пережил ряд реконструкций.

УНИАН ранее сообщал, что "Интер" выиграл миланское дерби.