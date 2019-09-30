Украинец Чигринский забил мяч за АЕК в матче грандов чемпионата Греции (видео)

Защитник помог своей команде сыграть вничью.

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский отличился голом в принципиальном дерби чемпионата Греции против ПАОКа.

Чигринский начал поединок в стартовом составе, а на 54-й минуте отправил мяч в сетку ворот соперника ударом в касание после подачи со штрафного.

Поединок завершился вничью - 2:2. Чигринский забил свой первый гол в нынешнем сезоне. В прошлый раз Дмитрий забивал еще в феврале.

АЕК после пяти туров набрал 10 очков и идет пятым в чемпионате Греции.

32-летний Чигринский выступает за греческий клуб с 2016 года. До этого он защищал цвета "Шахтера", "Барселоны" и "Днепра".

УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко отметился третьим голом в нынешнем сезоне АПЛ.