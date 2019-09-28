Гол Ярмоленко помог Вест Хэму добыть ничью в АПЛ (фото, видео)
19:24, 28 сентября 2019Футбол
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Также украинец начал вторую голевую атаку своей команды.
Андрей Ярмоленко / REUTERS
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Борнмутом" в седьмом туре английской Премьер-лиги.
Украинец вышел в стартовом составе, а на 10-й минуте воспользовался передачей партнера и отправил мяч в сетку обводящим ударом. Это третий гол Ярмоленко в нынешнем сезоне. При этом украинец забивает во втором подряд поединке.
REUTERS
На 74-й минуте украинский вингер начал вторую голевую атаку "молотобойцев", которую завершил Аарон Крессуэлл.
"Вест Хэм" в итоге сыграл вничью - 2:2. Команда Ярмоленко вышла на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков.
УНИАН ранее сообщал, что гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед".
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