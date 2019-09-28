Гол Ярмоленко помог Вест Хэму добыть ничью в АПЛ (фото, видео)

Также украинец начал вторую голевую атаку своей команды.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Борнмутом" в седьмом туре английской Премьер-лиги.

Украинец вышел в стартовом составе, а на 10-й минуте воспользовался передачей партнера и отправил мяч в сетку обводящим ударом. Это третий гол Ярмоленко в нынешнем сезоне. При этом украинец забивает во втором подряд поединке.

На 74-й минуте украинский вингер начал вторую голевую атаку "молотобойцев", которую завершил Аарон Крессуэлл.

"Вест Хэм" в итоге сыграл вничью - 2:2. Команда Ярмоленко вышла на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков.

УНИАН ранее сообщал, что гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед".