ФИФА The Best: как голосовали Шевченко, Пятов, Роналду и Месси

Стали известны подробности голосования за лучшего игрока прошлого сезона.

Опубликован список всех, кто принимал участие в голосовании за лучшего футболиста года, который получил награду ФИФА The Best - им стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Таблицу голосов опубликовала пресс-служба ФИФА.

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В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны сборных, а также журналисты всех стран. Украину представляли Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Артем Франков.

Шевченко: Мохаммед Салах, Криштиану Роналду, Лионель Месси.

Пятов: Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Мохаммед Салах.

Франков: Вирджил ван Дейк, Эден Азар, Мохаммед Салах.

Любопытно, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не включил в свою тройку Месси, а сделал выбор в пользу Маттейса де Лигта, Френки де Йонга и КИлиана Мбаппе.

Месси, в свою очередь, поставил Роналду на второе место в компании с Садио Мане и Френки де Йонгом.

УНИАН ранее сообщал, что лучшим тренером года стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.