ФИФА The Best: Клопп - лучший тренер, игрок Дебрецена - автор лучшего гола (фото, видео)

В Милане стали известны обладатели наград от ФИФА.

23 сентября в Милане состоялась церемония вручения наград ФИФА The Best главным героям прошлого футбольного года.

Лучшим тренером по версии ФИФА стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который опередил Пепа Гвардиолу из "Ман Сити" и наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Ливерпуль" в прошлом сезоне занял второе место в английской Премьер-лиге и одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Автором самого красивого гола и обладателем премии ФИФА имени Ференца Пушкаша стал полузащитник "Дебрецена" Даниэль Жори.

УНИАН ранее сообщал, что в футболе может появиться краткосрочная замена.