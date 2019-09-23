ФИФА The Best: Клопп - лучший тренер, игрок Дебрецена - автор лучшего гола (фото, видео)
22:43, 23 сентября 2019Футбол
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В Милане стали известны обладатели наград от ФИФА.
Юрген Клопп / REUTERS
23 сентября в Милане состоялась церемония вручения наград ФИФА The Best главным героям прошлого футбольного года.
Лучшим тренером по версии ФИФА стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который опередил Пепа Гвардиолу из "Ман Сити" и наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
REUTERS
"Ливерпуль" в прошлом сезоне занял второе место в английской Премьер-лиге и одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов.
Автором самого красивого гола и обладателем премии ФИФА имени Ференца Пушкаша стал полузащитник "Дебрецена" Даниэль Жори.
УНИАН ранее сообщал, что в футболе может появиться краткосрочная замена.
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