Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в матче с Фиорентиной (фото)

Игру украинца отметил авторитетный портал.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча четвертого тура итальянской Серии А между "Аталантой" и "Фиорентиной".

Такую оценку футболисту поставил авторитетный портал WhoScored.

Поединок завершился вничью со счетом 2:2, а Малиновский впервые вышел на поле в стартовом составе и отыграл матч без замены.

Руслан получил оценку 7,8, которая стала лучшей среди всех игроков "Аталанты". 26-летний плеймейкер нанес три удара (все - мимо), совершил 82 касания мяча, отдал 42 точные из 52 передач (81%), провел 4 удачные из 5 обводки (80%), выиграл 3 верховые дуэли, совершил 4 успешных отбора и подал 7 угловых.

Всего в текущем сезоне Малиновский отыграл четыре матча за команду из Бергамо.

УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко признали лучшим игроком матча "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед".