Ярмоленко признали лучшим игроком матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед (фото)

Украинец признан лучшим по версии болельщиков, а также авторитетного портала.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча шестого тура английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".

Ярмоленко, который отличился голом, был признан лучшим по итогам голосования болельщиков на официальном сайте АПЛ, а также фанатов "Вест Хэма" в Twitter-аккаунте клуба.

На сайте АПЛ украинец получил 33,9% голосов болельщиков, завоевав награду "King of the match" ("Король матча").

В аккаунте "Вест Хэма" в Twitter за "Ярмо" проголосовали 35% фанатов.

BIG performance. Who's your Man of the Match?! ⚒ — West Ham United (@WestHam) 22 сентября 2019 г.

Ярмоленко также стал одним из двух лучших игроков матча по версии WhoScored. Украинец наряду с Аароном Крессвелом получил за свою игру оценку 8.0.

Как сообщал УНИАН, гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу со счетом 2:0.