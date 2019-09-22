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Ярмоленко признали лучшим игроком матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед (фото)

19:53, 22 сентября 2019
Футбол
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Вест Хэм - МЮ / REUTERS

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча шестого тура английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".

Ярмоленко, который отличился голом, был признан лучшим по итогам голосования болельщиков на официальном сайте АПЛ, а также фанатов "Вест Хэма" в Twitter-аккаунте клуба.

На сайте АПЛ украинец получил 33,9% голосов болельщиков, завоевав награду "King of the match" ("Король матча").

premierleague.com

В аккаунте "Вест Хэма" в Twitter за "Ярмо" проголосовали 35% фанатов.

Ярмоленко также стал одним из двух лучших игроков матча по версии WhoScored. Украинец наряду с Аароном Крессвелом получил за свою игру оценку 8.0.

WhoScored.com

Как сообщал УНИАН, гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу со счетом 2:0.

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Теги: #Манчестер Юнайтед#Андрей Ярмоленко#АПЛ#Вест Хэм