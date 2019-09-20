Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА

После первого тура группового этапа еврокубков Украину обошли Нидерланды.

Украина опустилась с девятой на десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА после первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В таблице коэффициентов Украину обошли Нидерланды.

В первом туре группового этапа еврокубков очки в копилку украинской ассоциации принесло только "Динамо", которому удалось обыграть "Мальме".

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На данный момент суммарный коэффициент Украины составляет 31,100 балла.

Нидерланды, которые на евроарене на данный момент представляют четыре клуба, заработали 1 балл (две победы и ничья) и совершили рывок на три строчки вверх. В сумме у нидердандской ассоциации теперь 31,350 балла.

Одиннадцатое место занимает Турция, у которой 30,600 баллов.

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.