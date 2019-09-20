Лига Европы: результаты матчей первого тура группового этапа

"МЮ" одержал скромную победу, "Рома" и "Арсенал" разгромили соперников, а два российских клуба проиграли с общим счетом 1:10.

19 сентября в Европе прошли матчи первого тура групповой стадии Лиги Европы. В борьбу вступили в том числе два представителя Украины. "Динамо" минимально обыграло "Мальме", а "Александрия" проиграла "Вольфсбургу". "Астана" под руководством украинского тренера Романа Григорчука со счетом 0:1 уступила "Манчестер Юнайтед", а "Ференцварош" Сергея Реброва сыграл вничью с "Эспаньолом". Результаты матчей Группа А АПОЭЛ - "Дюделандж" - 3:4 "Карабах" - "Севилья" - 0:3 Читайте такжеДинамо стартовало в Лиге Европы с минимальной победы над Мальме Группа В "Динамо" Киев - "Мальме" - 1:0 "Копенгаген" - "Лугано" - 1:0 Группа С "Базель" - "Краснодар" - 5:0 "Хетафе" - "Трабзонспор" - 1:0 Группа D ЛАСК - "Русенборг" - 1:0 ПСВ - "Спортинг" - 3:2 Группа Е "Клуж" - "Лацио" - 2:1 "Ренн" - "Селтик" - 1:1 Группа F "Стандард" - "Витория Гимарайнш" - 2:0 "Айнтрахт" Франкфурт - "Арсенал" - 0:3 Группа G "Рейнджерс" - "Фейеноорд" - 1:0 "Порту" - "Янг Бойз" - 2:1 Группа Н "Эспаньол" - "Ференцварош" - 1:1 "Лудогорец" - ЦСКА - 5:1 Читайте такжеАлександрия с поражения дебютировала на групповой стадии Лиги Европы Группа I "Вольфсбург" - "Александрия" - 3:1 "Гент" - "Сент-Этьен" - 3:2 Группа J "Боруссия" М - "Вольфсберг" - 0:4 "Рома" - "Истанбул" - 4:0 Группа К "Вулверхэмптон" - "Брага" - 0:1 "Слован" Братислава - "Бешикташ" - 4:2 Группа L "Манчестер Юнайтед" - "Астана" - 1:0 "Партизан" - АЗ - 2:2 УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей группового этапа Лиги чемпионов 18 сентября.

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