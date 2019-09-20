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Лига Европы: результаты матчей первого тура группового этапа

00:31, 20 сентября 2019
Футбол
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Айнтрахт - Арсенал / REUTERS

В борьбу вступили в том числе два представителя Украины. "Динамо" минимально обыграло "Мальме", а "Александрия" проиграла "Вольфсбургу".

"Астана" под руководством украинского тренера Романа Григорчука со счетом 0:1 уступила "Манчестер Юнайтед", а "Ференцварош" Сергея Реброва сыграл вничью с "Эспаньолом".

Результаты матчей

Группа А

АПОЭЛ - "Дюделандж" - 3:4

"Карабах" - "Севилья" - 0:3

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Группа В

"Динамо" Киев - "Мальме" - 1:0

"Копенгаген" - "Лугано" - 1:0

Группа С

"Базель" - "Краснодар" - 5:0

"Хетафе" - "Трабзонспор" - 1:0

Группа D

ЛАСК - "Русенборг" - 1:0

ПСВ - "Спортинг" - 3:2

Группа Е

"Клуж" - "Лацио" - 2:1

"Ренн" - "Селтик" - 1:1

Группа F

"Стандард" - "Витория Гимарайнш" - 2:0

"Айнтрахт" Франкфурт - "Арсенал" - 0:3

Группа G

"Рейнджерс"  - "Фейеноорд" - 1:0

"Порту" - "Янг Бойз" - 2:1

Группа Н

"Эспаньол" - "Ференцварош" - 1:1

"Лудогорец" - ЦСКА - 5:1

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Группа I

"Вольфсбург" - "Александрия" - 3:1

"Гент" - "Сент-Этьен" - 3:2

Группа J

"Боруссия" М - "Вольфсберг" - 0:4

"Рома" - "Истанбул" - 4:0

Группа К

"Вулверхэмптон" - "Брага" - 0:1

"Слован" Братислава - "Бешикташ" - 4:2

Группа L

"Манчестер Юнайтед" - "Астана" - 1:0

"Партизан" - АЗ - 2:2

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей группового этапа Лиги чемпионов 18 сентября.

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Теги: #Динамо#Лига Европы#Манчестер Юнайтед#Александрия#Рома#Арсенал Лондон