Лига Европы: результаты матчей первого тура группового этапа
19 сентября в Европе прошли матчи первого тура групповой стадии Лиги Европы.
В борьбу вступили в том числе два представителя Украины. "Динамо" минимально обыграло "Мальме", а "Александрия" проиграла "Вольфсбургу".
"Астана" под руководством украинского тренера Романа Григорчука со счетом 0:1 уступила "Манчестер Юнайтед", а "Ференцварош" Сергея Реброва сыграл вничью с "Эспаньолом".
Результаты матчей
Группа А
АПОЭЛ - "Дюделандж" - 3:4
"Карабах" - "Севилья" - 0:3
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Группа В
"Динамо" Киев - "Мальме" - 1:0
"Копенгаген" - "Лугано" - 1:0
Группа С
"Базель" - "Краснодар" - 5:0
"Хетафе" - "Трабзонспор" - 1:0
Группа D
ЛАСК - "Русенборг" - 1:0
ПСВ - "Спортинг" - 3:2
Группа Е
"Клуж" - "Лацио" - 2:1
"Ренн" - "Селтик" - 1:1
Группа F
"Стандард" - "Витория Гимарайнш" - 2:0
"Айнтрахт" Франкфурт - "Арсенал" - 0:3
Группа G
"Рейнджерс" - "Фейеноорд" - 1:0
"Порту" - "Янг Бойз" - 2:1
Группа Н
"Эспаньол" - "Ференцварош" - 1:1
"Лудогорец" - ЦСКА - 5:1
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Группа I
"Вольфсбург" - "Александрия" - 3:1
"Гент" - "Сент-Этьен" - 3:2
Группа J
"Боруссия" М - "Вольфсберг" - 0:4
"Рома" - "Истанбул" - 4:0
Группа К
"Вулверхэмптон" - "Брага" - 0:1
"Слован" Братислава - "Бешикташ" - 4:2
Группа L
"Манчестер Юнайтед" - "Астана" - 1:0
"Партизан" - АЗ - 2:2
УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей группового этапа Лиги чемпионов 18 сентября.