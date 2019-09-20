Не сдержал слез: Михайличенко эмоционально отреагировал на победный гол Динамо (видео)

Киевляне одержали первую победу в четырех матчах под руководством Алексея Михайличенко.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко эмоционально отреагировал на победный гол команды в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (1:0).

Единственный в матче гол был забит на 84-й минуте - точный удар нанес Виталий Буяльский.

Михайличенко после гола не сдержал слез. Этот момент попал в прямую трансляцию телеканала "Футбол 1".

Напомним, "Динамо" одержало первую победу после назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Ранее киевляне дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

УНИАН также сообщал о том, что Михайличенко прокомментировал победу над "Мальме".