Не сдержал слез: Михайличенко эмоционально отреагировал на победный гол Динамо (видео)
00:59, 20 сентября 2019Футбол
163 0
Киевляне одержали первую победу в четырех матчах под руководством Алексея Михайличенко.
Алексей Михайличенко / скриншот
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко эмоционально отреагировал на победный гол команды в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (1:0).
Единственный в матче гол был забит на 84-й минуте - точный удар нанес Виталий Буяльский.
Михайличенко после гола не сдержал слез. Этот момент попал в прямую трансляцию телеканала "Футбол 1".
Напомним, "Динамо" одержало первую победу после назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Ранее киевляне дважды сыграли вничью и один раз проиграли.
УНИАН также сообщал о том, что Михайличенко прокомментировал победу над "Мальме".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2019/20