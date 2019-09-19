"Трудно переоценить эту победу": Михайличенко похвалил футболистов за второй тайм против Мальме

Главный тренер "Динамо" считает, что дома команда могла действовать более агрессивно.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился эмоциями после победы над шведским "Мальме" в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Специалиста цитирует dynamo.kiev.ua.

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"Конечно, трудно переоценить значимость этой победы. Не только в контексте старта в Лиге Европы, а и вообще в этой всей ситуации, в которой оказалось "Динамо". Соперник был очень непрост, хорошо организован, подготовлен физически, тактически грамотен. В столь напряженной и интересной игре добиться результата очень важно.

Первый тайм получился несколько осторожным. Наверное, ребята присматривались к этой команде, несмотря на то, что имели полную информацию о ней - им нужно было познакомиться с соперником поближе. До штрафной "Мальме" все было неплохо, но играя дома, в заключительной стадии атак надо было действовать немного агрессивнее и острее".

Михайличенко отметил, что после перерыва команда прибавила:

"В перерыве матча мы внесли правки, попросили ребят прибавить в скорости, в агрессии, ни в коем случае не жертвуя обороной - "Мальме" хорошо действует в контригре. Конечно же, я очень доволен, что второй тайм прошел на хороших скоростях и при хорошем взаимопонимании. В наших действиях просматривалась целостность игры как в обороне, так и в атаке. Хорошо, что нам удалось "додавить" соперника и добиться желаемого результата".

Следующий матч в группе B "Динамо" проведет на выезде с "Лугано" 3 октября. Киевляне прервали серию из шести игр без побед.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" был разгромлен "Ман Сити" в Лиге чемпионов.