Футболиста Десны признали лучшим игроком 7-го тура УПЛ (фото)

Владислав Калитвинцев провел яркий матч с "Динамо".

Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал имя лучшего игрока по итогам седьмого тура чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Им признан полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев, который на два очка опередил хавбека "Шахтера" Тайсона.

В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Геннадий Орбу, Игорь Яворский, Леонид Буряк, Виктор Грачев и Степан Юрчишин.

"Десна" гостила в Киеве, где сумела сенсационно обыграть "Динамо" - 2:1. Калитвинцев отметился голом и результативной передачей.

Лучшим тренером тура признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей седьмого тура УПЛ.