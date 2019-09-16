Футболиста Десны признали лучшим игроком 7-го тура УПЛ (фото)
12:28, 16 сентября 2019Футбол
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Владислав Калитвинцев провел яркий матч с "Динамо".
Калитвинцев помог Десне добыть победу на Олимпийском / фото: ФК Десна
Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал имя лучшего игрока по итогам седьмого тура чемпионата.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Им признан полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев, который на два очка опередил хавбека "Шахтера" Тайсона.
В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Геннадий Орбу, Игорь Яворский, Леонид Буряк, Виктор Грачев и Степан Юрчишин.
"Десна" гостила в Киеве, где сумела сенсационно обыграть "Динамо" - 2:1. Калитвинцев отметился голом и результативной передачей.
upl.ua
Лучшим тренером тура признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей седьмого тура УПЛ.
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